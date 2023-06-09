Китай начал патрулировать территорию спорных островов

Береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации телеканала, китайская береговая охрана впервые патрулирует территорию у островов Сиша.

"В 16.50 8 июня "Береговая охрана 03" официально начала патрульные мероприятия в акватории острова Хайнань и островов Сиша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие рассчитано на месяц. Дальность рейсов составит 1670 км.