https://news.day.az/world/1572132.html Музей в Нидерландах воссоздал знаменитую картину Вермеера на 3D-принтере - ВИДЕО
Музей в Нидерландах воссоздал знаменитую картину Вермеера на 3D-принтере - ВИДЕО
Музей в Гааге воспроизвел известную картину голландского художника Йоханнеса Вермеера с помощью 3D-принтера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, речь идет о произведении "Девушка с жемчужной сережкой".
Четырехметровая копия картины в 100 раз больше оригинала. Как сообщают сотрудники музея, масштаб позволяет людям почувствовать текстуру.
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