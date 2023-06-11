Музей в Нидерландах воссоздал знаменитую картину Вермеера на 3D-принтере

Музей в Гааге воспроизвел известную картину голландского художника Йоханнеса Вермеера с помощью 3D-принтера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, речь идет о произведении "Девушка с жемчужной сережкой".

Четырехметровая копия картины в 100 раз больше оригинала. Как сообщают сотрудники музея, масштаб позволяет людям почувствовать текстуру.