С 20 июня Грузия и Молдова возобновляют прямое авиасообщение, передает Day.Az.

Согласно информации от грузинского Агентства гражданской авиации, авиакомпания FLYONE намерена проводить ежедневные рейсы на маршруте Кишинев-Тбилиси-Кишинев.

Грузинские авиационные власти одобрили заявку FLYONE на осуществление полетов, которая была подана 8 июня.

Ранее авиакомпания Air Moldova, предоставлявшая полеты между Кишиневом и Тбилиси, прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.