https://news.day.az/world/1572306.html Грузия и Молдова возобновляют прямое авиасообщение
Грузия и Молдова возобновляют прямое авиасообщение
С 20 июня Грузия и Молдова возобновляют прямое авиасообщение, передает Day.Az.
Согласно информации от грузинского Агентства гражданской авиации, авиакомпания FLYONE намерена проводить ежедневные рейсы на маршруте Кишинев-Тбилиси-Кишинев.
Грузинские авиационные власти одобрили заявку FLYONE на осуществление полетов, которая была подана 8 июня.
Ранее авиакомпания Air Moldova, предоставлявшая полеты между Кишиневом и Тбилиси, прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.
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