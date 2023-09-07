Германия ожидает снижение ВВП

Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) ухудшил прогноз по падению ВВП ФРГ в 2023 году с 0,3% до 0,5%, ожидая при этом в следующем году роста в 1,3%, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Согласно последнему осеннему прогнозу IfW Kiel, у немецкой экономики мрачные перспективы. По сравнению с предыдущим годом валовый внутренний продукт, вероятно, сократится на 0,5%, таким образом IfW Kiel немного пересматривает свой летний прогноз (-0,3%) в сторону понижения", - говорится в пресс-релизе института.

Основными причинами ухудшения прогноза стали слабая конъюнктура в промышленности, кризис в строительной отрасли и снижение потребительских расходов.

В следующем году IfW Kiel ожидает роста экономики на 1,3% (ранее 1,8%), а в 2025 году - на 1,5%. Уровень инфляции в следующие два года должен существенно снизиться и составить в среднем 2,1%.

"Несмотря на спад, рынок труда оказался устойчивым, а ситуация с государственным долгом относительно стабильной", - сказано в пресс-релизе.

В прошлом году Германия и Европа в целом столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, во многом вызванным санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.

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