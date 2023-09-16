ЕС обеспокоен напряженностью между Польшей и Украиной

Напряженность в отношениях между Украиной и союзником Польшей по поводу экспорта зерна беспокоит ЕС. Варшава была главным союзником Киева в ведении боевых действий, а теперь, наряду с другими Венгрией и Словакией, запрещает импорт украинского зерна, пишет the Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Решение восточных союзников прекратить импорт украинского зерна посеял глубокие противоречия между странами Европейского союза, пишет издание. Решение Европейской комиссии по снятию ограничений с украинского зерна было принято после нескольких недель переговоров, направленных на поиск компромисса.

Автор статьи также отмечает, что Польша, Венгрия и Словакия, которые граничат с Украиной, утверждают, что они приняли на себя основную тяжесть притока недорогого украинского зерна, и предупредили, что они должны защитить собственных фермеров.

Осложняют поиск компромисса и предстоящие выборы в Польше. Партия власти активно продвигает поддержку фермеров, несущих огромные убытки от дешевого зерна с Украины. В то же время, Венгрия заявила, что разрешит транзит украинского зерна через страну, но расширит запрет на его продажу. Также поступит и Словакия, отмечает автор статьи.

"Мы не отменим ограничения, несмотря на несогласие с этим. Мы должны сделать это, потому что это в интересах наших фермеров", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.