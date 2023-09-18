Экоактивисты облили краской Брандербургские ворота в Берлине

Экоактивисты "Последнего поколения" (Letzte Generation) облили краской шесть колонн Брандербургских ворот в Берлине. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом они сообщили в социальной сети Twitter (X).

Сообщается, кто краской оранжевого цвета была облита также Парижская площадь. Активисты выбирают оранжевый цвет, поскольку он считается символом опасности. Именно поэтому его используют на буях и ограждающих конусах.

"Пришло время политических перемен. От ископаемого топлива - к справедливости! <..> Самая известная достопримечательность Берлина символизирует собой важные поворотные моменты в истории. Начало завтра: мы здесь, нас много, и мы остаемся", - прокомментировали свою акцию в движении.

"Последнее поколение" требует прекратить использовать углеродные энергоресурсы к 2030 году.

До этого в Испании экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе аэропорта.