Посол Франции вызван в МИД России

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ из-за отказа в допуске российским журналистам на пресс-конференцию президента Эмманюэля Макрона на саммите Группы двадцати (G20). Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"18 сентября в МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Леви, которому выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia News на саммите Группы двадцати в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Макрона", - отметили в дипведомстве.

"Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации", - подчеркнули в дипведомстве.

Российская сторона отметила французскому послу, что дискриминационные действия в отношении СМИ России "идут в русле развернутой во Франции еще задолго до начала специальной военной операции на Украине политической кампании по борьбе с инакомыслием". "В связи с этим в лице французского посла властям страны было адресовано требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты", - указали в дипведомстве.