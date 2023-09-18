В Италии будут временно лишать прав за использование мобильного за рулем

Правительство Италии одобрило меры по ужесточению наказаний за использование мобильного телефона за рулем. Как следует из одобренных поправок к кодексу правил дорожного движения, за нарушение водитель может быть лишен прав сроком от двух недель до двух месяцев.

Кроме того, предусмотрен штраф на сумму до €700. В случае повторения нарушения в течение двух лет срок лишения водительских прав может достигать трех месяцев, а штраф - почти €3 тыс.

В Италии не в первый раз ужесточаются санкции за нарушение ПДД, в том числе за использование мобильных телефонов. Однако в последние месяцы в стране произошло несколько ДТП, в том числе приведших к гибели детей, которые стали следствием использования мобильных телефонов.

Так, в городе Алатри в 100 км от Рима молодой человек, снимая себя для социальных сетей, врезался на большой скорости в автомобиль, в котором находилась женщина с детьми. Другой схожий эпизод, в котором погиб ребенок, произошел двумя месяцами ранее в Риме. Несколько молодых людей в Lamborghini вели прямой эфир в YouTube, когда врезались в другой автомобиль, в котором находилась женщина с двумя детьми.