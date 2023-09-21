В Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран

Бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга обвинила Европейский союз (ЕС) в шантаже стран, которые отходят от генеральной линии политики организации. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она заявила в интервью газете El Debate.

"В отношении Венгрии существуют двойные стандарты из-за сильного национального консервативного правительства, у которого есть твердое видение по действительно важным вопросам. <...> Мы европейцы, но с другим мнением, и в ЕС шантажируют тех, кто не следует основной линии", - отметила Варга.

По ее словам, Венгрия также не должна расплачиваться с последствиями миграционной политики других стран ЕС, которые исходили из принципа "открытых дверей". В Венгрии хотят предотвратить превращение Европы в мусульманский континент и готовы остановить потоки мигрантов, заявила Варга.