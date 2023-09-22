Индию не будут переименовывать

Специальную сессию парламента Индии, начавшуюся 18 сентября, закрыли в ночь на пятницу. Вопрос об изменении порядка использования официального названия страны, о котором спекулировали до ее начала, на заседаниях не рассматривали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сессия Лок Сабхи, начавшаяся 18 сентября, завершилась. Она состояла из четырех заседаний, общая длительность которых составила около 31 часа", - сообщил в пятницу секретариат палаты.

Главными событиями сессии стали принятие законопроекта о резервировании трети мест в Лок Cабхе и в законодательных собраниях штатов для женщин, а также церемония празднования 75-летия парламентаризма в независимой Индии. В частности, последняя включала переезд депутатов в новое здание парламента в Нью-Дели. Верхняя палата Раджья Сабха также завершила работу в ночь на пятницу.

Таким образом парламент закончил работу раньше срока - предполагалось, что заседания будут проходить до 22 сентября включительно. Специальная сессия привлекла повышенное внимание СМИ из-за спекуляций о возможном рассмотрении вопроса изменения порядка использования официальных названий страны. Согласно конституции республика имеет два равнозначных названия - "Индия" и "Бхарат". Первое традиционно используют на английском языке и для международной аудитории, второе - на хинди и для внутреннего пользования.