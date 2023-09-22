В Узбекистане откроют представительство Управления по обслуживанию проектов ООН

Узбекистан и Организация Объединенных Наций подписали соглашение об открытии в республике представительства Управления по обслуживанию проектов (УОП) ООН. Об этом по итогам переговоров в Нью-Йорке с заместителем генсекретаря ООН, исполнительным директором УОП ООН Жоржи Морейра да Силва сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обменялись мнениями по активизации сотрудничества путем реализации совместных проектов в сфере образования, здравоохранения и экологии. Подписали соглашение между правительством Республики Узбекистан и ООН об открытии офиса УОП ООН в Ташкенте - первого представительства управления в Центральной Азии", - написал Саидов в Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что этот шаг послужит дальнейшему обогащению связей республики с ООН, особенно в реализации стратегии "Узбекистан-2030".