Главы МИД РФ, Ирана и Турции провели встречу на полях ГА ООН

Главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан провели встречу на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН, передает Day.Az.

После совместного фотографирования министры приступили к переговорам.

В ходе встречи стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как ожидается, позже в пятницу главы МИД РФ и Ирана проведут отдельную встречу.