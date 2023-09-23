https://news.day.az/world/1600422.html Главы МИД РФ, Ирана и Турции провели встречу на полях ГА ООН
Главы МИД РФ, Ирана и Турции провели встречу на полях ГА ООН
Главы внешнеполитических ведомств РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан провели встречу на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН, передает Day.Az.
После совместного фотографирования министры приступили к переговорам.
В ходе встречи стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Как ожидается, позже в пятницу главы МИД РФ и Ирана проведут отдельную встречу.
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