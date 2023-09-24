В Польше заявили, что запрет Украиной ввоза овощей и фруктов не скажется на экономике

Запрет украинских властей на ввоз польских фруктов и овощей не окажет влияния на экономику Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на данные польского Института восточных исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Введение эмбарго не окажет влияния на польскую экономику, хотя может стать чувствительным для некоторых польских производителей, ориентированных на украинский рынок", - цитирует RMF24 мнение представителя института.

По данным официальной статистики, за первые семь месяцев 2023 года стоимость польского фруктово-овощного экспорта на Украину была равна €111 млн, а весь объем экспорта этих товаров превысил €1,5 млрд. В 2022 году Польша поставила на Украину овощей и фруктов на €158 млн, при том что общий экспорт этой продукции составил €2,85 млрд.

В понедельник заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. По его словам, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и также ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.