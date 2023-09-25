Китай намерен продвигать глобальное транспортное сотрудничество

Китай будет прилагать усилия для развития глобального сотрудничества в транспортной сфере на благо всех стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай как транспортная держава развивается ускоренными темпами <...> и будет прилагать усилия для продвижения глобального сотрудничества в области транспорта, - говорится в послании китайского лидера участникам Глобального форума устойчивого транспорта, которое на церемонии открытия зачитал вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. - Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами <...> и будем содействовать тому, чтобы результаты устойчивого развития в транспортной сфере еще сильнее отражались на благосостоянии народов всех государств".

Как уточнил Си Цзиньпин, в процессе собственного развития КНР будет предоставлять новые благоприятные возможности для международного сообщества. Он напомнил, что инклюзивное взаимодействие в области транспорта, его безопасность и экологичность - ключевые факторы в продвижении интенсивного социально-экономического развития.

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