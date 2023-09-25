ЕК заявила о сокращении транзита украинского зерна через Польшу

Сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей в 2023 году сократился втрое по сравнению с 2022 годом, сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По польской ситуации, если посмотреть на цифры, как двигались грузы в прошлом году по сравнению с этим годом, сейчас в три раза меньше по причинам, которые мы не хотим комментировать. Мы видим, что возможности для расширения транзита [по польскому коридору] есть, но они не задействованы", - сказала еврокомиссар.