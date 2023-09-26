Эрдоган анонсирует визит Нетаньяху в Турцию

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию состоится в октябре или ноябре этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

"Работа нашего МИД по определению даты визита продолжается. Я полагаю, что визит Нетаньяху в Турцию, который был отложен из-за болезни, состоится в октябре-ноябре. Продолжаются переговоры, чтобы этот визит состоялся в наиболее подходящее время, - приводит его слова государственное агентство Anadolu. - После этого мы совершим ответный визит. Турция и Израиль сотрудничают во многих областях".

Ожидалось, что Нетаньяху посетит Турцию 28 июля, однако поездка была отменена.

На прошлой неделе на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча лидеров Турции и Израиля, в ходе которой они договорились обменяться визитами.

Ранее Эрдоган отметил, что Турция не нуждается в ЕС.