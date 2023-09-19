Турция не нуждается в ЕС

Турция пока не намерена отказываться от заявки на вступление в Евросоюз, но достаточно самодостаточна, чтобы обойтись и без ЕС, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы придаем большое значение решениям, принимаемым Европейским Союзом. Если бы Евросоюз сделал такой шаг вперед, приняв такое решение (о принятии Турции), мы бы приветствовали это", - сказал он в интервью телеканалу PBS.

В то же время президент отметил: "Турция задерживается на пороге Евросоюза в течение последних пяти десятилетий. Мы всегда были самодостаточны. Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно".

Накануне Эрдоган заявил, что Турция может "отделиться" от Евросоюза из-за его действий.

"Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо", - сказал он журналистам.

Ранее мы писали о том, что Турция пытается не дать материализоваться новому траспортному коридору.