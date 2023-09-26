Эрдоган о заявке Швеции по вступлению в НАТО и поставках F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают связывать перспективу членства Швеции в НАТО с одобрением поставок Анкаре истребителей F-16, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США продолжают ставить в зависимость от F-16 вопрос о Швеции. То же делает и Канада. Говорят разобраться с этим. Но у нас есть парламент, как и у Америки. Мы подадим заявку, будем следить за прогрессом по графику, который определит парламент. Когда и каким будет решение, определит только наш парламент", - сказал он в интервью журналистам по возвращении из рабочей поездки в Нахичевань, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что в ходе недавнего визита в США глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и обсудил с ним вопрос продажи истребителей. "Теперь мы ожидаем четкого ответа от США по этому вопросу. Мы надеемся, что получим положительный результат без особых задержек", - сказал он.

Кроме того, турецкий президент считает, что отход американского сенатора Роберта Менендеса от темы продажи Турции истребителей F-16 даст Анкаре преимущество и ускорит решение вопроса. "Менендес и люди с его менталитетом препятствуют нам. Его уход дает нам преимущество. У нас может появиться возможность ускорить процесс по F-16. Хотя проблема F-16 - это не вопрос, который зависит только от Менендеса", - указал он.

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