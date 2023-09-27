Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

Еврокомиссия считает новое расширение Евросоюза (ЕС) геополитической необходимостью и начинает подготовку необходимых для этого реформ политики и институтов ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новое расширение Евросоюза - это не только зов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать [после расширения ЕС]", - сказала фон дер Ляйен.

Отметив, что одним из центральных вопросов в отношениях Еврокомиссии и Латвии остается бюджетная поддержка Украины, она подчеркнула, что намерена заручиться поддержкой Риги своего плана "выделить Киеву бюджетную помощь суммарным объемом до €50 млрд до 2027 года". Еврокомиссии необходима поддержка всех стран ЕС в этом вопросе, поскольку для выделения этих средств Украине странам Евросоюза предстоит внести дополнительные взносы в бюджет сообщества. Имеющихся в распоряжении Еврокомиссии активов недостаточно для поддержания долгосрочной помощи Киеву.

По словам, Фон дер Ляйен, Украине "нужны эти деньги, например на будущее восстановление, а также на проведение необходимых для приема в ЕС реформ".

€50 млрд на четыре года, это €1,04 млрд в месяц, что почти в полтора раза меньше объема бюджетной помощи, которую ЕС оказывает Украине в 2023 году.

ЕС изменится

Дискуссия о необходимости серьезных реформ Евросоюза для нового расширения началась в кулуарах саммита ЕС в конце июня этого года, официально эта тема в повестку саммита не входила. Реформы институтов ЕС необходимы, чтобы в случае приема еще 5-10 новых стран ЕС сохранил управляемость.

По информации европейских источников, в Брюсселе считают необходимым обеспечить дальнейшее расширение власти Еврокомиссии и снижение суверенных полномочий национальных правительств ЕС. Одной из ключевых проблем должен стать отказ от принятия решений в Совете ЕС единогласным путем и полный переход к системе квалифицированного большинства, что лишит страны ЕС права вето на не устраивающие их европейские решения. Эта идея может вызвать серьезное сопротивление многих государств Евросоюза. Реформа ждет и состав Еврокомиссии, принцип "по одному еврокомиссару от каждой страны" предполагается упростить, заменив на некую систему ротационных квот. В любом случае новая модель должна сделать европейскую бюрократию еще более свободной от мнений национальных государств.

Идеи этих преобразований не новы - ЕС пытался воплотить их в жизнь в 2005 году, после прошлого крупнейшего расширения ЕС, когда в сообщество в мае 2004 года были одновременно приняты 10 стран Восточной и Центральной Европы. Нововведения были, в частности, заложены в проект конституции ЕС, который провалился после того, как его отвергли на референдумах граждане Франции и Нидерландов в 2005 году. Впоследствии ограниченные и выхолощенные реформы институтов Евросоюза были проведены в жизнь в Лиссабонском соглашении ЕС 2008 года. В частности, именно на его основе была создана отдельная внешнеполитическая служба ЕС, которую ныне возглавляет Жозеп Боррель. В годы обсуждения и проведения этих реформ Боррель был главой Европарламента.