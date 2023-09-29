Олаф Шольц примет в Берлине лидеров стран Центральной Азии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу проведет встречу с президентами пяти центрально-азиатских стран в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Европейские СМИ отмечают, что это первый случай, когда лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана проведут совместные переговоры с главой страны-члены ЕС.

В правительстве ФРГ ранее указывали, что на встрече будут обсуждаться, в частности двусторонние отношения, экономические связи и сотрудничество в сфере энергетики.

Накануне состоялись двусторонние переговоры Шольца и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По их итогам, Токаев заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

Лидеры центрально-азиатских стран в мае участвовали во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

А ранее в сентябре в Нью-Йорке впервые прошли переговоры президента США Джо Байдена с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На них главы государств обсудили, в том числе тему энергетической безопасности.

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