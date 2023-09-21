Япония и Казахстан договорились провести саммит "Центральная Азия-Япония"

Япония и Казахстан договорились сотрудничать для проведения в следующем году саммита в формате Центральная Азия - Япония. Об этом сообщил японский МИД по итогам встречи главы ведомства Ёко Камикавы с заместителем премьера - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обе стороны согласились, что имеет смысл провести саммит [участников] диалога Центральная Азия - Япония в подходящее время в следующем году, и подтвердили, что Казахстан, действующий председатель этого [формата] диалога, и Япония будут сотрудничать для координации с другими соответствующими странами", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Камикава выразила намерение сотрудничать в развитии "региональных связей и энергоперехода" и назвала Казахстан "стратегическим партнером" в поддержании и укреплении "свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права".

Стороны также обсудили ситуацию на Украине и в Восточной Азии, в том числе вокруг КНДР. Камикава разъяснила японскую позицию по сбросу в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", в связи с чем Нуртлеу "продемонстрировал понимание" действий Японии.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В начале декабря 2022 года в Токио прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса стран региона.

Японские издания сообщали, что премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен поручить кабмину проработать запуск формата встреч на высшем уровне с лидерами стран Центральной Азии начиная со следующего года. Руководитель группы депутатов правящей Либерально-демократической партии, работающей над укреплением связей со странами Центральной Азии, экс-премьер Таро Асо передал Кисиде предложения, в том числе проведение таких саммитов на регулярной основе.

Ранее мы писали о переговорах Байдена с лидерами стран Центральной Азии.