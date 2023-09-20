Что обсудил Байден с лидерами стран Центральной Азии?
Президент США Джо Байден в ходе встречи с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Нью-Йорке поднял тему энергетической безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Белый дом.
"Мы с вами обсуждаем тему возможного нового диалога по жизненно важным полезным ископаемым. Это необходимо, чтобы укрепить нашу энергетическую безопасность и цепочки поставок", - приводит администрация США слова Байдена, сказанные после этой встречи.
Также, по словам президента США, речь на переговорах шла о борьбе против терроризма, укреплении экономических связей.
Ранее мы писали о том, что Байден заинтересовался встречей с лидерами стран Центральной Азии
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