https://news.day.az/world/1602366.html Фидан и Столтенберг обсудили вопросы расширения НАТО
Фидан и Столтенберг обсудили вопросы расширения НАТО
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.
В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с расширением НАТО.
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