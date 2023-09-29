Фидан и Столтенберг обсудили вопросы расширения НАТО
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с расширением НАТО.