Украина может получить улучшенный вариант Байрактаров

Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор компании - производителя Baykar Халук Байрактар.

"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения", - сказал он в интервью СМИ.

По словам Байрактара, для производства в Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции. "В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил глава компании.

29 сентября на первом форуме оборонных индустрий в Киеве Байрактар заявил о планах завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине через 1,5 года. По его словам, компания в целом инвестирует в Украину около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направляются на содержание сервисного центра и главного офиса компании в Украине, пояснил он.

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