Первая партия американских танков Abrams в Украине

Первая партия американских танков Abrams доставлена в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив количество полученных единиц.

Ранее о прибытии первой партии этой техники сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона. По их словам, танки были доставлены "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".

Остальные Abrams из 31 обещанного администрацией президента США Джо Байдена поступят в Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. Однако чиновники не сообщили, сколько танков уже переданы Киеву. The New York Times отмечает, что он запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.

Ранее мы писали о том, что Украина отказалась от устаревшей французской техники.