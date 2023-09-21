Украина отказалась от устаревшей французской техники

Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые будут уничтожены российской ПВО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, комментируя сообщения прессы о том, что Франция и Украина близки к соглашению о передаче Киеву Mirage 2000.

Игнат заявил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет. "Mirage 2000 - это устаревшая модель. Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты", - сказал представитель воздушных сил.