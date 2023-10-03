ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые показали свою гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) на фото. Об этом пишет The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ракету заметили на снимках с тренировки по ознакомлению с гиперзвуковым оружием, которую провели на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Из подписи к фотографии следует, что HACM показали экипажам самолетов B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.

HACM стала продолжением программы Агентства перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA) Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC). Также в работе над ракетой использовали результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.

В публикации предположили, что изделие на снимке может быть макетом HACM или боеприпасом для испытаний. "То, что можно увидеть на фотографиях со вчерашнего мероприятия на базе Эдвардс, полностью соответствует изображениям, которые DARPA ранее опубликовало в отношении HAWC", - пишет The Drive.