В Беларуси началась проверка готовности армии

Проверка боевой готовности Вооруженных сил, в которой будет задействована авиация, началась в Беларуси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Сегодня по поручению главы государства - главнокомандующего Вооруженными Силами - начат очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на государственный секретариат Совета безопасности республики. "Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности", - проинформировали в Минобороны.

"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также предусматривается задействование авиации в интересах поддержки действий Сухопутных войск", - сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

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