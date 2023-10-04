Турецкая полиция установила личность второго исполнителя теракта в Анкаре

Установлена личность второго смертника, который устроил теракт возле здания полиции в Анкаре.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

"В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин", - уточнили в заявлении МВД.

В ведомстве обратили внимание, что смертник оказался членом запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее установили другого исполнителя теракта - также состоящего в сепаратистской организации - Хасана Огуза.

В МВД отметили, что начатое расследование и борьба с терроризмом в стране будут продолжены.

Ранее мы писали о сотнях задержанных в рамках контртеррористической операции в Турции.