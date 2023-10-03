https://news.day.az/world/1603382.html Контртеррористическая операция в Турции продолжается - около тысячи задержанных
Контртеррористическая операция в Турции продолжается - около тысячи задержанных
Силы безопасности Турции в рамках крупномасштабной операции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о начале операции "Герои" ранее объявил глава МВД республики Али Ерликая.
"В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия", - говорится в заявлении министра.
Между тем за минувшие сутки, как сообщали местные СМИ, уже были задержаны свыше 110 подозреваемых в причастности к запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре