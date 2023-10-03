Контртеррористическая операция в Турции продолжается

Силы безопасности Турции в рамках крупномасштабной операции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о начале операции "Герои" ранее объявил глава МВД республики Али Ерликая.

"В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия", - говорится в заявлении министра.

Между тем за минувшие сутки, как сообщали местные СМИ, уже были задержаны свыше 110 подозреваемых в причастности к запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).