Шавкат Мирзиёев посетит Россию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет в Россию 5 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщила его пресс-служба.

Визит Мирзиёева по приглашению президента России Владимира Путина продлится по 7 октября.

По информации пресс-службы лидера Узбекистана, в Москве он проведет переговоры с Путиным и встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кроме того, в рамках визита запланирована поездка Мирзиёева в Татарстан, где состоятся переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, информирует пресс-служба Мирзиеева. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

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