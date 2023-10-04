Путин посетит Кыргызстан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Кыргызстан 12 октября, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова 12 октября состоится официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал Азымбакиев, слова которого передает пресс-служба кыргызского лидера.

По его словам, в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова с Путиным.

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте", - отметил Азымбакиев.

Ранее мы писали о том, что Кыргызстан и Таджикистан планируют завершить делимитацию границы.