Кыргызстан и Таджикистан планируют завершить делимитацию границы

Кыргызстан планирует завершить делимитацию границы с Таджикистаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, комментируя переговоры между правительственными делегациями двух стран.

По его словам, в ближайшее время будет принято окончательное решение о завершении определения всех государственных границ Кыргызстана.

Ташиев отметил, что в ходе встречи правительственных делегаций был подписан документ, позволяющий обеим сторонам решить все пограничные вопросы.

Отметим, что 2 октября состоялась встреча с представителями Таджикистана по вопросу делимитации границы с Кыргызстаном.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 км, а переговоры о делимитации государственной границы между двумя странами ведутся с декабря 2002 года.