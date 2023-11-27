МККК начал принимать четвертую группу освобожденных ХАМАС заложников

Международный комитет Красного Креста (МККК) начал процедуру принятия четвертой группы заложников, освобожденных ХАМАС, сообщают арабские СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что эту информацию со стороны Египта подтвердил глава государственной информационной службы Дия Рашван.

Он отметил, что процесс обмена 11 израильтян, задержанных в секторе Газа, на 33 палестинца из израильских тюрем "завершится в ближайшие несколько часов".

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

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