Илона Маска пригласили посетить сектор Газа

Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан, его слова цитирует телеканал Al Jazeera.

"Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль) против нашего народа", - отметил он.

Приглашение бизнесмену поступило после его визита в Израиль в понедельник, 27 ноября.

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