В этой стране ввели налог на богатство

В Беларуси ввели прогрессивную систему налогообложения. О принятии соответствующего законопроекта сообщает Telegram-канал Палаты представителей страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти уточняют, что "налог на богатство" затронет около 8000-9000 человек. Налоги увеличили "в целях изъятия доходов, полученных в крупных размерах, у юридических и физических лиц".

Повышение налогов коснется тех физлиц, которые зарабатывают больше 200 тысяч рублей в календарный год. Они будут платить подоходный налог в размере 25 процентов с суммы превышения вместо нынешних 13 процентов. Учитываются доходы от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Также власти намерены увеличить ставки налога на прибыль до 25 процентов при получении прибыли свыше 25 миллионов рублей в год. Сейчас этот налог составляет 20 процентов.

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