Министрам во Франции запретили WhatsApp и Telegram

Члены правительства Франции больше не смогут пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Signal. Как сообщил телеканал BFMTV.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий циркуляр подписала премьер-министр республики Элизабет Борн.

Документ обязывает министров до 8 декабря удалить со своих устройств все приложения для обмена сообщениями, не одобренные Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI). "Основные сервисы для обмена мгновенными сообщениями играют все более важную роль в нашем повседневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены недостатков безопасности", - приводит канал выдержку из циркуляра.

Членам кабмина предлагается пользоваться французским мессенджером Olvid, который в документе представляется как "единственная платформа для обмена сообщениями, получившая сертификат безопасности от ANSSI". Для его использования не требуется сим-карта и номер телефона.

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