Вояж Мирзояна к новым хозяевам

Автор: Байрам Эльшадов

Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян продолжает свою бесконечную череду вояжей в Европу. Что, в принципе, понятно, ведь Армения всеми силами пытается показать себя перед западными странами с лучшей стороны и доказать, что она "своя".

Но вернемся к Мирзояну, так как повестка у него сложилась весьма обширная. Он успел встретиться с новым главой форин-офиса Дэвидом Кэмероном и со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. И, судя по пресс-релизам, две встречи прошли совсем по-разному.

С Блинкеном, конечно, Мирзояну общаться легче. Главе Госдепа армянский министр может рассказать любую сказку. И про "неконструктивную" позицию Азербайджана, и про мифические "этнические чистки". Конечно, при этом не рассказав о том, как Армения намеревалась устроить новые войны за новые территории, и как оккупировала территорию другой страны. Мирзояну с Блинкеном комфортно и это заметно. Конечно, вопрос заключается в том, насколько верит ему глава Госдепа, что является отдельным вопросом. Более вероятно, что Блинкен знает и понимает как обстоит ситуация на самом деле, но ему выгоднее выслушивать дипломатическую болтовню Мирзояна, так как Армения всеми силами пытается порвать с Россией. А создавшийся вакуум, конечно же, заполнят США. И в этой геополитической битве Блинкену выгодно подыгрывать.

Конечно, такой расклад интересен США, так как Вашингтон сможет претендовать на максимальную отдачу при минимальных рисках. А геополитические риски примет на себя Армения. Да и отношения с Арменией не являются для США стратегическими, ведь американская внешняя политика сконцентрирована на других странах и регионах. А Армения является ситуативным шансом, который судьба подкинула США.

Но все это не отменяет того факта, что Армения занимается зомбированием американского внешнеполитического ведомства. И пока Госдеп США поддается.

Но с Кэмероном ситуация совсем другая. Судя по тому, как сухо и скромно была предоставлена информация о встрече, Мирзоян побоялся рассказывать Кэмерону армянские мифы и сказки. Судите сами - с британским министром "обменялись мнениями о наших двусторонних отношениях; обсудили недавно начатый стратегический диалог. Затронуты региональные темы, события на Южном Кавказе". И ни слова о неконструктивном Азербайджане. Абсолютно другой тон, по сравнению с отчетом о встрече с Блинкеном.

Но в своих встречах Мирзоян вовсю рекламировал "Перекресток мира", новую инициативу правительства Армении, целью которой заявлено желание продемонстрировать потенциал страны как транспортного хаба. Этот проблемый проект рекламируется как панацея от всех бед. И стабильность он принесет в регион и, если верить армянам, то всем он интересен. Только вот ни одна страна и ни один высокопоставленный чиновник не говорит об этом проекте и не выражает поддержку.

Проект "Перекрестка мира" является отдельной темой, в силу большого количества структурных проблем. И его мы обсудим более детально. Но за попытками армянской дипломатии компенсировать тридцать лет откровенного безделья и лени очень любопытно наблюдать. В особенности за тем, как армянский МИД пытается продать в качестве значительного успеха обычные встречи своего руководителя с иностранными коллегами.

Но вот главный вопрос - как долго новые хозяева Армении будут поддаваться и подыгрывать Армении? Ведь у всего есть конец. Рано или поздно новая игрушка, которой является Армения, надоест Западу.