ВОЗ бьет тревогу из-за всплеска заболеваемости в Китае

Начиная с середины октября 2023 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает данные китайских систем эпиднадзора, которые свидетельствуют о подъеме заболеваемости респираторными инфекциями среди детей на севере Китая.

Как передает Day.Az, соответствующие отчет о ситуации опубликован на сайте ВОЗ.

Отмечается, что в ходе пресс-конференции, состоявшейся 13 ноября 2023 г., Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о росте заболеваемости респираторными инфекциями по всей стране, преимущественно среди детей. Власти Китая объясняют этот рост отменой ограничений в связи с COVID-19 и наступлением холодного сезона, а также циркуляцией таких известных патогенов, как грипп, Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома‑2 (SARS-CoV-2). Известно, что Mycoplasma pneumonia и РВС чаще поражают детей, чем взрослых.

В опубликованном заявлении подчеркивается, что двадцать второго ноября 2023 г. ВОЗ выявила в средствах массовой информации и системе ProMED сообщения об очагах недиагностированной пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других населенных пунктов Китая. ВОЗ через механизм Международных медико-санитарных правил сделала официальный запрос о предоставлении ей дополнительной эпидемиологической и клинической информации, а также результатов лабораторных исследований в отношении указанных случаев заболевания и данных о наблюдаемой в последнее время динамике циркуляции респираторных патогенов. Основной целью было определить, имели ли место в Пекине и Ляонине "очаги недиагностированной пневмонии", о которых говорится в сообщениях СМИ, и если да, то представляли ли они собой отдельные вспышки или являлись результатом известного общего подъема заболеваемости респираторными инфекциями среди населения. Кроме того, ВОЗ обратилась за дополнительной информацией через клинические сети.

Как сообщили во Всемирной Организации Здравоохранения, двадцать третьего ноября ВОЗ провела дистанционное совещание с представителями органов здравоохранения Китая из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Пекинской детской больницы при содействии Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний, в ходе которого были предоставлены запрошенные данные, свидетельствующие об увеличении числа амбулаторных консультаций и случаев госпитализации детей в связи с пневмонией, вызванной Mycoplasma pneumoniae (начиная с мая) и РСВ, аденовирусом и вирусом гриппа (начиная с октября). Некоторые из этих подъемов заболеваемости произошли в более ранние сроки, чем обычно, но они не являются неожиданными, если учесть снятие ограничений в связи с COVID-19; подобная ситуация наблюдается и в других странах. Органы здравоохранения Китая не сообщили об изменениях в клинических проявлениях заболевания. Представители китайских властей отметили, что не было выявлено никаких необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине и Ляонине, кроме вышеупомянутого общего подъема заболеваемости респираторными инфекциями, вызванными несколькими известными патогенами. Они также заявили, что подъем заболеваемости респираторными инфекциями не привел к к тому, что численность пациентов превысила возможности больниц.

Китайские власти сообщили, что с середины октября в амбулаторных и стационарных отделениях ведется усиленный эпиднадзор за респираторными заболеваниями, охватывающий широкий спектр вирусов и бактерий, в который впервые включена Mycoplasma pneumoniae. Это является дополнительной мерой к существующим механизмам эпиднадзора за респираторными инфекциями и, возможно, способствовало отмеченному увеличению случаев выявления и регистрации респираторных заболеваний у детей.

Реакция китайских органов здравохранения

Начиная с середины октября, китайские власти не только усиливают эпиднадзор за заболеваемостью в медицинских учреждениях и на уровне населения, но и подчеркивают необходимость укрепления потенциала системы здравоохранения по оказанию помощи пациентам. Китай располагает системами сбора информации о динамике гриппа, гриппоподобных заболеваний (ГПЗ), РСВ и SARS-CoV-2, пневмонии и других тяжелых острых респираторных инфекций (ТОРИ) и предоставляет отчетные данные о выявленных случаях гриппа таким платформам, как Глобальная система по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер (ГСЭГО). ГСЭГО функционирует под руководством ВОЗ и используется для международного вирусологического и эпидемиологического надзора за гриппом человека.

ВОЗ внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая. ВОЗ будет продолжать предоставлять обновленную информацию по мере необходимости.

Оценка риска со стороны ВОЗ

Симптомы, выявленные в ходе текущей вспышки респираторных заболеваний, являются общими для нескольких респираторных инфекций, и на данный момент китайские системы эпиднадзора и больничные системы сообщают, что клинические проявления вызваны известными циркулирующими патогенами. Mycoplasma pneumoniae относится к распространенным возбудителям респираторных заболеваний и является частой причиной детской пневмонии, которая хорошо поддается лечению антибиотиками.

В Китае действует система дозорного эпиднадзора за гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). Начиная с середины октября в Китае внедрены усиленные системы эпиднадзора за респираторными заболеваниями, охватывающие широкий спектр респираторных вирусов и бактерий, включая Mycoplasma pneumoniae.

Имеющаяся на данный момент подробная информация слишком ограничена, чтобы полностью охарактеризовать общий риск, связанный с отмеченными случаями респираторных заболеваний у детей. Вместе с тем в связи с наступлением холодного времени года ожидается тенденция к росту заболеваемости респираторными инфекциями; совместная циркуляция респираторных вирусов может привести к увеличению нагрузки на медицинские учреждения.

Согласно данным эпиднадзора, переданным платформе FluNet ВОЗ и опубликованным Национальным центром по гриппу в Китае, уровень заболеваемости ГПЗ превышает обычные для этого времени года показатели и увеличивается в северных провинциях. Среди обнаруженных вирусов гриппа преобладали вирусы линий A(H3N2) и B/Victoria.

Советы от ВОЗ

С учетом имеющейся информации Организация рекомендует жителям Китая соблюдать меры, помогающие уменьшить риск респираторных заболеваний, в частности пройти рекомендованную вакцинацию против гриппа, COVID-19 и других респираторных патогенов сообразно обстоятельствам; держаться на расстоянии от больных людей; оставаться дома при ухудшении самочувствия; по мере необходимости проходить тестирование и обращаться за медицинской помощью; в соответствующих случаях пользоваться масками; хорошо проветривать помещения; и регулярно мыть руки.

ВОЗ не рекомендует какие-либо специфические меры предосторожности для лиц, совершающих поездки в Китай. В целом, в период наличия симптомов, указывающих на респираторное заболевание, следует по возможности избегать поездок; при появлении во время поездки или по возвращении симптомов, рекомендуется обратиться за медицинской помощью и сообщить медицинскому специалисту о посещенных местах.

С учетом имеющейся на данный момент информации об этой вспышке ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на пассажирское или торговое сообщение.