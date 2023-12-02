Турция готовит дорожную карту по сокращению выбросов CO2.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам заместитель министра по вопросам изменения климата и градостроительства Турции Фатма Варанк в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"В настоящее время очень важна финансовая поддержка развивающихся стран для решения проблем изменения климата. Мы готовим дорожную карту по сокращению выбросов CO2. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция планирует довести до нуля к 2053 году выбросы вредных веществ в атмосферу. Это очень важная цель. Для этого мы подготовили стратегические планы. Турция координирует процесс по сокращению выбросов парниковых газов с другими странами", - заявила Фатма Варанк.

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