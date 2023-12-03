Неизвестный напал на прохожих на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже, убив одного человека и ранив еще одного, после чего был задержан полицией. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным телеканала BFMTV, нападавший был вооружен ножом. Газета Le Parisien пишет, что у него также был при себе молоток. По ее информации, погибшим оказался турист с гражданством ФРГ и Филиппин, его тело нашли на мосту Бир-Хакейм примерно в 22:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). Он умер от ножевого ранения спины и плеча.

По информации Le Parisien, во время задержания нападавший угрожал оружием сотрудникам полиции и кричал "Аллах акбар", для его задержания дважды использовали электрошоковый пистолет. Отмечается, что нападавший - иранец 1997 года рождения - был известен службам безопасности, у него ранее диагностировали психическое расстройство.

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