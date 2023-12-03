https://news.day.az/world/1618988.html Шеф Пентагона назвал армию США самой смертоносной силой
Шеф Пентагона назвал армию США самой смертоносной силой
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия США является самой смертоносной силой в истории человечества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе", - сказал он 2 декабря, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.
Остин отметил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек.
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