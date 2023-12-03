США поставят Тайваню ракеты для истребителей и снаряды на миллионы долларов

Военное ведомство Тайваня сообщило о подписании с США двух контрактов на поставки ракетного вооружения для истребителей и снарядов на общую сумму около 26,69 млрд новых тайваньских долларов (примерно $853,8 млн). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе документов, опубликованных на сайте закупок органов власти Тайваня, передает Day.Az.

Первый из контрактов на 17,22 млрд новых тайваньских долларов (около $550,9 млн) был подписан 13 ноября и предусматривает поставки ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Они должны быть переданы заказчику к 2032 году. Тип боевых самолетов, для которых поставляются эти ракеты, в опубликованных документах не указывается, сопровождением сделки занималось командование ВВС. В качестве места отгрузки оружия обозначен уезд Тайдун: там расположена авиабаза Чжихан 7-го истребительного крыла тайваньских ВВС - будущее место базирования заказанных Тайванем у США 66 истребителей F-16V Block 70.

Второй контракт о закупках "фугасных и других снарядов" был подписан 17 ноября. Его сумма составляет 9,47 млрд новых тайваньских долларов (около $302,95 млн). Как сообщила со ссылкой на собственные источники в вооруженных силах газета "Цзыю шибао", речь идет об осколочно-фугасных трассирующих, а также многоцелевых и учебных снарядах для автоматических пушек калибра 30 мм для тайваньских БМП CM-34.

Они являются одной из основных боевых машин сухопутных войск и полиции Тайваня. Боезапас для пушек каждой БМП составляет 420 снарядов. Как отметил источник газеты, закупка продиктована необходимостью увеличения арсеналов этих боеприпасов из-за их высокого расхода в случае крупномасштабного конфликта. Снаряды должны быть поставлены к 2029 году.

В июне 2023 года Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США сообщило, что Госдепартамент разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

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