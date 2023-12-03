КНДР официально начала эксплуатацию своего разведывательного спутника

Военные КНДР официально начали эксплуатацию военного разведывательного спутника, запущенного 21 ноября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечать за работу спутника будет так называемый кабинет управления в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. При этом, как отмечается, он будет функционировать в качестве "отдельной военно-информационной организации".

Информация, собранная с помощью спутника, будет передаваться постоянному исполнительному отделу Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, а по его решению - главному разведывательному управлению Корейской народной армии и подразделениям, выполняющим функцию стратегического сдерживания. Так в Пхеньяне называют подразделения, на вооружении которых стоят баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные.

"Министерство обороны КНДР выразило надежду, что силы сдерживания войны республики будут находиться в более надежной боеготовности", - отметило в этой связи ЦТАК.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". В рамках тестовой эксплуатации он передал снимки Белого дома, Пентагона, а также некоторых военных объектов в районах, в том числе в Японии.

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