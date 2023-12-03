Британский миллиардер отказался от инвестиций в Virgin Galactic

Британский предприниматель и миллиардер Ричард Брэнсон исключил возможность дополнительных инвестиций в свою убыточную компанию по организации космических путешествий Virgin Galactic. У его бизнес-империи больше нет "глубоких карманов" для этого, рассказал он в беседе с газетой Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ноябре Virgin Galactic объявила о сокращении рабочих мест и приостановке коммерческих рейсов на 18 месяцев со следующего года. Меру приняли для сохранения средств для разработки более крупного аппарата, способного доставлять пассажиров к границе с космосом.

Компания уточнила, что обладает достаточным финансированием до 2026 года, когда запланирован ввод в эксплуатацию аппарата Delta. Однако согласно прогнозам аналитиков, Virgin Galactic попросит у инвесторов больше средств на эти цели в 2025 году.

"У нас нет больших финансовых ресурсов после COVID, и у Virgin Galactic одного миллиарда долларов или около того. Я думаю, что у него [проекта Virgin Galactic] должно быть достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно", - отметил Брэнсон.

Миллиардер добавил, что "все еще любит" Virgin Galactic и что проект "действительно зарекомендовал себя и технологию" коммерческих полетов в космос.

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