Аэропорт Мюнхена снова заработал
Аэропорт Мюнхена в Германии возобновил работу с ограничениями после сильного снегопада. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"С воскресенья, 3 декабря, в Мюнхене снова взлетают и приземляются самолеты", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, на авиасообщения по-прежнему будут распространяться ограничения.
Пассажирам советуют проверять статус своего рейса перед полетом, отмечается в материале.
Сильный снегопад 2 декабря вечером парализовал большую часть юга Германии, в том числе железнодорожное движение. До мюнхенского центрального вокзала невозможно было добраться, многие региональные поезда отменили.
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