США не ведут переговоры с арабскими странами о переселении беженцев из Газы

Американская администрация не ведет переговоры с властями арабских государств о возможности переселения в них беженцев из сектора Газа. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать возможность проведения консультаций США с арабскими партнерами по вопросу переселения палестинских беженцев. "В настоящее время мы не ведем активные переговоры о переселении палестинцев из Газы в другие страны", - отметил советник президента США.

Он рассказал, что Израиль на всей территории палестинского анклава определил зоны, где проживают мирные жители и по которым не будут наноситься удары. "Они [власти Израиля] также указали, что есть районы, где появятся зоны, по которым не будут наноситься удары. И по этим зонам, как мы ожидаем, Израиль не будет наносить удары", - сообщил Салливан.

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