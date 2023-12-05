ЕС направляет миссию в Армению для укрепления военного сотрудничества

Брюссель в ближайшее время направит в Ереван техническую миссию для разработки конкретных предложений по оказанию вооруженным силам Армении "поддержки в нелетальном формате".

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава делегации Европейского союза в Армении.

Информация о деталях сотрудничества, как и о том, что подразумевает "нелетальное сотрудничество", не была предоставлена.

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