https://news.day.az/world/1619527.html ЕС направляет миссию в Армению для укрепления военного сотрудничества
ЕС направляет миссию в Армению для укрепления военного сотрудничества
Брюссель в ближайшее время направит в Ереван техническую миссию для разработки конкретных предложений по оказанию вооруженным силам Армении "поддержки в нелетальном формате".
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава делегации Европейского союза в Армении.
Информация о деталях сотрудничества, как и о том, что подразумевает "нелетальное сотрудничество", не была предоставлена.
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