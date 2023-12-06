ЦАХАЛ принес извинения за обстрел военнослужащих Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) принесла извинения за ранение ливанских военнослужащих, которые попали под израильский обстрел пограничного поста в Эль-Эдейсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, армия "работала над нейтрализацией ощутимой угрозы, которая была выявлена" на позициях шиитской милиции "Хезболлах" на границе Израиля и Ливана. "ЦАХАЛ получил сообщение о том, что несколько солдат ливанской армии были ранены во время удара. Силы ливанской армии не были целью. ЦАХАЛ сожалеет об инциденте, и он будет расследован", - приводит газета заявление израильской армии.

Войска еврейского государства во вторник нанесли удары по южным районам Ливана в ответ на вылазки бойцов шиитской милиции "Хезболлах". Как сообщил в Telegram-канале представитель командования ВС республики, погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.

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