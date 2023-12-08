Глава Пентагона призвал Израиль уделять больше внимания защите населения сектора Газа

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом подчеркнул важность защиты гражданского населения в секторе Газа и непрерывного предоставления гуманитарной помощи палестинцам. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства США.

"Остин призвал активизировать усилия по защите гражданского населения в Газе и увеличить доставку гуманитарной помощи [в палестинский анклав]", - говорится в заявлении Пентагона.

Глава Минобороны США также подтвердил свою неизменную поддержку Израилю и подчеркнул право страны "на защиту от терроризма". Остин призвал своего коллегу решить проблему всплеска насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. По словам шефа Пентагона, недавние атаки, которые, как считают в Вашингтоне, совершили йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море "представляют собой угрозу обеспечения свободы судоходства и торговли".

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